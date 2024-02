In NRW sind mehr als 28.000 Gebäude von Hochwasser bedroht

Der Starkregen Mitte Juli 2021 kostete allein in NRW 49 Menschen das Leben, in ganz Deutschland starben 188 Menschen. Gebäude, Schienen, Straßen wurden zerstört. Die Versicherungswirtschaft verzeichnete einen Schaden in Höhe von 8,2 Milliarden Euro in Deutschland. Und das Land NRW bewilligte 3,1 Milliarden Euro Hochwasserhilfe (Stand Juli 2023).

Das zeigt das Schadenspotenzial, das in den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Gesamtverbands der Versicherer ( GDV ) steckt. Demnach befinden sich in NRW 28.052 Gebäude in gefährdeten Hochwasserlagen.