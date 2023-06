Patentgericht nimmt Arbeit in Düsseldorf auf

Am 1. Juni 2023 hat das Einheitliche Patentgericht (EPG) seine Arbeit aufgenommen – und mit ihm seine fünf deutschen Standorte: die vier Lokalkammern in Düsseldorf, München, Mannheim und Hamburg sowie die Zentralkammerabteilung in München. Das teilte das Justizministerium NRW mit.

Düsseldorf "europaweit geschätzter Standort"

Düsseldorf sei " ein seit Jahrzehnten deutschland- und europaweit bekannter und geschätzter Standort für Patentverletzungsverfahren ", auf den viele nationale und internationale Unternehmen setzen würden, heißt es vom NRW -Justizminister Benjamin Limbach.

Insgesamt vier Richterinnen und Richter aus der Düsseldorfer Patentgerichtsbarkeit würden ihre Expertise und Erfahrung " jetzt auch in das Einheitliche Patentgericht " einbringen.

Auch EU -Einheitspatent wird eingeführt