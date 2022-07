Die wenigsten Blitze bundesweit gab es in Solingen

Im vergangenen Jahr schlug der Blitz deutschlandweit in Solingen am seltensten ein. Nach dem Blitzinformationsdienst der Siemens AG kam Solingen mit nur 16 Blitzeinschlagen, das sind 0,18 pro Quadratkilometer am glimpflichsten davon. Mit 0,2 pro Quadratkilometer waren auch in Brandenburg an der Havel selten zu beobachten. Rar machte sich der Blitz auch in Bremen mit 0,3 Blitzereignissen pro Quadratkilometer.

Wegen Alpennähe: Bayern an der Spitze

Spitzenreiter war der bayrische Landkreis Starnberg mit 7,6 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Laut Blitz-Informationsdienst liegen die Bayern bei den Blitzen vorn. Die hohe Blitzdichte in Deutschlands Süden sehen führen die Experten auf die Nähe zu den Alpen zurück.

Mehr Unwetter, mehr Blitze

Insgesamt gab es 2021 in Deutschland 500.000 Blitze, deutlich mehr als im Jahr davor. Auch in Nordrhein-Westfalen waren häuften sich die Blitze im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund für mehr Blitze insgesamt ist ganz simpel: Es gab letztes Jahr auch mehr Unwetter. Im Bundesländer-Ranking landet NRW 2021 allerdings nur im Mittelfeld. Mess-Stationen haben landesweit rund 31.000 Blitze registriert, ein Jahr vorher waren es nur knapp 20.000. Am häufigsten blitzte es im Rhein-Kreis Neuss. Wer Angst vor Gewittern hat, der war in Solingen am besten aufgehoben: Deutschlandweit die niedrigste Blitz-Quote.

