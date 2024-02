Schüsse in Bonn Dransdorf: Mann stellt sich

Beamte einer Mordkommission ermitteln gegen einen 48-Jährigen Mann.

Wie die Polizei erst heute bekannt gab, war er Mann nach bisherigen Erkenntnissen am Montagmorgen in seiner Wohnung mit zwei Bekannten in Streit geraten. Die beiden Besucher seien daraufhin aus der Wohnung geflüchtet und in ein Auto gestiegen. Kurz nach der Abfahrt habe der 48-Jährige auf den Wagen geschossen.

Mehrere Einschusslöcher in Autos

Mehrere Projektile schlugen in dem Fahrzeug ein. Auch ein in der Nähe geparktes Auto wurde getroffen. Die beiden Insassen hingegen hätten großes Glück gehabt, so die Polizei. Sie blieben unverletzt.

Wenig später trafen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos am Tatort ein, um den Schützen festzunehmen. Doch der 48-Jährige war bereits untergetaucht. Bis heute. Die Polizei hatte bereits alle rechtlichen Schritte eingeleitet, um mit einem Foto auch öffentlich nach dem Mann zu fahnden. Doch dazu kam es nicht mehr. Am Dienstagmittag stellte sich der Mann im Ruhrgebiet. Er erschien auf einer Polizeiwache in Castrop-Rauxel und händigte Beamten dort eine Schusswaffe aus.

48-Jähriger stellt sich und wird festgenommen

Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll am Nachmittag nach Bonn überstellt werden. Hier wird die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen gegen den Mann fortsetzen.

Noch ist unklar, woher der mutmaßliche Schütze die Waffe hat und warum er mit den beiden Männern in Streit geraten war.

Unsere Quellen:



Polizei Bonn

Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 13.02.24 auch im Hörfunk auf WDR2.