Kölner Zoo - Gassi gehen mit Schneekranich-Kind

Regelmäßig darf Robin mit einem Pfleger durch den Zoo streifen und die Gegend erkunden. Diese Ausflüge dienen der Entwicklung von seinen Gelenken und der Muskulatur. In freier Wildbahn würden diesen Job die Eltern übernehmen.

Schneekraniche sind selten und können im Zoo 60 Jahre alt werden

Robin ist Anfang Juni geschlüpft. Es ist erst das zweite Mal, dass die seltenen Vögel im Kölner Zoo Nachwuchs bekommen haben. In der Wildnis werden Schneekraniche ungefähr 20 Jahre alt, im Zoo leben sie doppelt bis dreimal so lange. Heimisch sind die Tiere in Sumpfgebieten, etwa in der chinesischen Provinz Jiangxi.

Die Schneekraniche verdanken ihren Namen ihrem weißen Federkleid. Frisch geschlüpfte Jungtiere haben noch kein weißes Gefieder, sondern weichen, rötlichen Flaum. Ausgewachsen können die Tiere etwa 140 Zentimeter groß werden.