Schlaf-Iglus sollen Obdachlose in Düren vor Kältetod schützen

In der kalten Jahreszeit bieten die Städte den Obdachlosen Schlafplätze in Sammelunterkünften an. Tatsächlich aber scheuen sich viele, das Angebot anzunehmen - aus unterschiedlichen Gründen, etwa weil Hunde nicht mit hineindürfen oder aus Angst, bestohlen zu werden. Auch Drogen spielen eine Rolle. Wie viele Obdachlose es genau in Düren gibt, lässt sich - wie in anderen Städten - nicht genau sagen.

Obdachloser erfroren

Erst im vergangenen Jahr ist ein Obdachloser in Düren erfroren. Er war auf der Durchreise und vorher in der Stadt nicht bekannt. In Düren sieht man sich nicht nur aus diesem Anlass in der Pflicht, den Menschen zu helfen und sie vor lebensgefährlichen Minus-Graden beim Schlaf irgendwo draußen in der Stadt zu schützen.