NRW-Medienminister: "In Europa gelten unsere Regeln"

Und das ist der Grund, warum wir unsere Behörden in die Lage versetzen müssen, das auch tatsächlich tun zu können. Oder um es in einem Bild zu sagen: Wenn Terrorunterstützer und Radikale im Porsche unterwegs sind, dann dürfen Behörden nicht im Polo hinterherfahren. Und insofern müssen wir auch neue Technologien wie die der Künstlichen Intelligenz dafür einsetzen, tatsächlich darauf zu achten, dass die wenigen Regeln, die wir uns im Bereich Medien und im Bereich Online-Plattformen geben, auch tatsächlich eingehalten werden.

WDR: Wie konkret läuft das? Also so eine Landesmedienanstalt hat ein Team von Leuten, die gucken sich quasi die Inhalte an. Aber kommen die da überhaupt hinterher?

Liminski: Wenn Sie sich anschauen, wie die Regeln des Digital Services Act durchgesetzt werden, dann kann sich die Bilanz unserer Landesmedienanstalt in Deutschland durchaus sehen lassen. Denn wenn es um die Bekämpfung von Antisemitismus, von Hass und Hetze im Netz geht, dann kommen die wesentlichen Hinweise dazu in Europa von den deutschen Landesmedienanstalten.

Das liegt daran, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine Künstliche Intelligenz-Software "KIVI" entwickelt haben, mit der wir deutlich stärker, deutlich mehr Plattformen auf strafbare Inhalte hin durchsuchen können. Diese dann auch in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden zur Anzeige bringen und denen, die das Nest verschmutzen, auch tatsächlich auf die Füße treten. Und diese Technologie ist so erfolgreich, dass auch andere Länder sie kopiert haben und auch europäische Nachbarn sie auch einsetzen wollen.

WDR: Wenn die "KIVI"-Software auf einen Straftatbestand stößt, wird das an das BKA gemeldet und den Ermittlern zwei Wochen Zeit gegeben. In der Zeit ist der Inhalt trotzdem noch weiter sichtbar. Gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten aus Ihrer Sicht?

Liminski: Natürlich ginge immer mehr, angesichts der Vielzahl von Grenzübertritten, die es in diesem Raum gibt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir uns selber ernst nehmen, dass wir die Regeln, die wir uns gegeben haben, auch tatsächlich nennenswert vollziehen. Und das ist der Grund, warum wir in Nordrhein-Westfalen dem Grundsatz folgen "verfolgen statt nur löschen". Also, dass wir nicht nur die Inhalte aus dem Netz entfernen, sondern auch denen auf die Füße treten, die sie dort eingestellt haben.

Und das Zweite ist, dass wir das natürlich auch in den Sprachen tun, in denen das stattfindet. Es wird ja nicht nur Deutsch gesprochen im Netz, sondern genauso Englisch oder Arabisch. Und dementsprechend trainieren wir die Künstliche Intelligenz nun auch auf diese Sprachen hin, um diesem massenhaften Phänomen auch entsprechend kraftvoll zu begegnen.