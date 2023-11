Digitale Rekonstruktion der Synagoge in Geilenkirchen

Die Synagoge in Geilenkirchen war in der Reichspogromnacht 1938 von den Nazis zerstört worden. Eine Gruppe überzeugter Nationalsozialisten drang damals in das jüdische Gebetshaus ein. Fenster und Lampen wurden zerschlagen, alle Einrichtungsgegenstände zertrümmert, in der Mitte der Synagoge gesammelt und in Brand gesteckt.

Feuerwehr griff 1938 nicht ein

Die städtische Feuerwehr war damals zwar vor Ort, verhinderte aber nicht die Zerstörung des Gebetshauses. Sie sorgte nur dafür, dass das Feuer nicht auf die umliegenden Gebäude übergriff. Die schwer beschädigte Synagoge wurde einige Tage später abgerissen.

Aufwendige Arbeit

Die Projektgruppe hat ein halbes Jahr lang an der virtuellen Rekonstruktion der Synagoge in Geilenkirchen gearbeitet

Mit dieser Schilderung der Ereignisse in der Reichspogromnacht erinnert die Projektgruppe des Bischöflichen Gymnasiums St . Ursula in Geilenkirchen auf ihrer Informationsseite im Internet an die gewaltsame Zerstörung. Bei der digitalen Rekonstruktion der Synagoge wurden die Schülerinnen und Schüler von Sponsoren und dem Architekturbüro „Architectura Virtualis“ aus Darmstadt unterstützt.

Ausstellung in der Aula des Gymnasiums