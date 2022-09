Rasenheizung für Wuppertaler Stadion

Der Einbau von rund 27 Kilometern Heizschlangen in den neuen Rasen ist mit Blick in die Zukunft des Wuppertaler SV wichtig. Eine solche Heizung ist Vorschrift des DFB, sollte der Verein in die dritte Liga aufsteigen. Damit sollen Spielausfälle im Winter vermieden werden. Zunächst will die Stadt Heizschlangen für 150.000 Euro in den Boden einziehen. Der Einbau ist für nächstes Jahr geplant, wenn der Rasen ohnehin erneuert wird.

Nachhaltige Heizung

Später will der Rat über eine möglichst nachhaltige Heizart entscheiden. Fest steht jetzt schon, dass der Rasen auf gar keinen Fall mit Öl oder Gas geheizt werden darf. Nach Auskunft der Stadt wird gerade geprüft, ob die Energie beispielsweise aus Solaranlagen auf dem Stadiondach kommen wird.