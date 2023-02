Rundes Schild, roter Kreis, rotes Auto und schwarze Zweiräder. Das bedeutet: Überholen für Autos verboten. Seit einem Jahr taucht das Schild 277.1 immer häufiger in der Region auf – zunächst in Hennef, inzwischen auch in Bonn. „Es bestärkt eigentlich, was ohnehin schon gilt: Fahrräder entweder mit 1,5 Meter Abstand überholen oder eben gar nicht“ , sagt Sigurd van Riesen, vom ADFC Hennef. Er und seine Mitstreiter begrüßen, dass die Stadtverwaltung das Schild auf der vielbefahrenen Frankfurter Straße aufgestellt hat. Doch wie gut halten sich die Autofahrer daran?

Immer wieder gibt es gefährliche Situationen