Kölner Karnevalsmord von 1988 – DNA Spuren an Strumpfhose

Opfer und Angeklagter zuvor in der Disko

Der Angeklagte mit seinen Verteidigern beim Prozessauftakt im September 2023

Der Verteidiger des Angeklagten brachte heute das Argument vor, das er bereits seit Beginn des Prozesses anbringt. Bei der Frage, wie die Hautschuppen auf die Kleidung der Frau gelangten, stellte er die These auf, dass sie möglicherweise an der Garderobe der Diskothek beim Ausgeben der Jacken "transferiert“ worden sind. Opfer und Angeklagter hatten in der Nacht dieselbe Diskothek besucht und sie etwa zur selben Zeit verlassen.

Die Spuren an der Strumpfhose haben die Rechtsmediziner festgestellt, nachdem sie erst vor einigen Monaten alte Asservate untersucht hatten. Konkret haben sie zum Beispiel die schwarze Strumpfhose der Frau oder auch ihren BH zunächst "abgeklebt“ und die Folien später auf Hautschuppen untersucht.

Rechtsmediziner: "Brutalste Verteilung von Gewalt“

An Karnevalssonntag 1988 kam die damals 24 Jahre alte Petra Nohl in der Kölner Innenstadt gewaltsam zu Tode. Der Rechtsmediziner sagte in dem Prozess, dass er in seinen 40 Berufsjahren eine solche "brutale Verteilung von Gewalt“ noch nicht gesehen hatte.

35 Jahre nach der Tat nahm die Polizei einen Mann fest, der sich nun vor Gericht verantworten muss. Ein Zeuge hatte sich gemeldet und berichtet, dass in der Tatnacht ein Bekannter des Zeugen dem späteren Opfer nach einem Diskobesuch gefolgt sein könnte. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Möglicherweise will das Kölner Landgericht im März ein Urteil in diesem Fall sprechen.

Unsere Quelle:

Reporter vor Ort