Genauer Ablauf der Tat ist unklar

Es wird ein Indizienprozess, denn der mögliche Ablauf des tragischen Vorfalls ist umstritten. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass der Angeklagte seine Waffe im Spaß gezielt auf den Nacken seines Kollegen richtete. Demnach soll er dann in der Annahme, lediglich eine Übungswaffe in der Hand zu halten, abgedrückt haben. Zwischen zwei Trainingseinheiten hatten die Beamten ihre harmlosen Trainingswaffen zuvor gegen scharfe Pistolen getauscht.

Verteidigung hält dagegen