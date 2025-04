Wie die Gewerkschaft aus den laufenden Tarifverhandlungen berichtet, ist eine Einigung auf einen Sozialplan noch in weiter Ferne. So will der Autobauer betriebsbedingte Kündigungen bereits vor 2032 durchsetzen. Bisher war das ausgeschlossen. Dagegen fordern die Arbeitnehmervertreter hohe Abfindungen und Absicherungen. Auch für den Fall, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen.

Bei Ford arbeiten in Köln 11.500 Mitarbeiter. 2.900 Stellen will das Unternehmen aktuell streichen. Vor allem in Bereichen, die nicht zwingend für die Produktion der im Werk gebauten Elektroautos gebraucht werden. Betroffen davon sind insbesondere das Entwicklungszentrum und das Ersatzteilzentrum, aber auch der Werkschutz.