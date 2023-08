Polizei trainiert Großeinsätze für Fußball-EM in NRW

Training unter realistischen Bedingungen

Einsatzbesprechung von Polizisten vor Großübung zur Fußball-EM

"Wir üben unter möglichst realistischen Bedingungen ", sagt Kristoffer Kronenberger, der bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen für die Fortbildung der Einsatzhundertschaften zuständig ist. " Bei solchen Übungen muss ein Rädchen ins andere greifen. Bei Großeinsätzen steckt viel Planung dahinter. Im Hintergrund arbeiten viele Polizistinnen und Polizisten, damit die Kräfte vor Ort möglichst effektiv eingesetzt werden können ".

Übung mit gewaltbereiten Hooligans

An der KVB -Haltestelle am Stadion warten die deutschen Fans. Unter ihnen sind laut Übungsszenario gewaltbereite Hooligans. Die greifen unvermittelt Polizisten an. Einigen Fans gelingt es, Absperrungen zu durchbrechen. Auch sie greifen Polizisten an, mit Flaschenwürfen und Feuerwerkskörpern.

Die Beamten müssen versuchen, die Randalierer zu stoppen. Auch hier geht es ruppig zu. Ein Polizist, der einen Hooligan spielt, bricht sich im Tumult ein Bein. Die Übung wird unterbrochen.

Beamter bricht sich ein Bein

" Mir wäre es lieber, das wäre nicht passiert. Aber leider passieren Verletzungen beim Training. Das ist bei uns so. Das ist beim Sport so ", sagt Kristoffer Kronenberger. " Wir sind auf solche Fälle vorbereitet. Sanitäter und Ärzte sind immer in der Nähe. "

Die Polizei hat zwar viel Erfahrung mit Bundesligaspielen in NRW . Bei Länderspielen gibt es aber - anders als in der Bundesliga - oftmals keine Trennung von gegnerischen Fans in den Stadien. Deshalb ist es für die Polizei bei der EM viel komplizierter, Auseinandersetzungen zu verhindern.

Die großangelegte Übung, die an vielen Stellen im Kölner Stadtgebiet spielte, wird jetzt von Beobachtern ausgewertet. Die Ergebnisse sollen dazu dienen, Einsatzkonzepte zu verbessern.