Die polnischen Anhänger sollen mit einer Gruppe der unbegleiteten Jugendlichen aneinandergeraten sein und diese rassistisch beleidigt haben, hieß es am vergangenen Donnerstag vor Ort. Lukas Podolski hatte die polnischen Fans zuvor auf der Domplatte persönlich begrüßt.

Ex-Polizist kritisiert Podolski scharf

Und damit wird auch Kritik am Verhalten von Lukas Podolski laut. Volker Lange, langjähriger und mittlerweile pensionierter Einsatzleiter im Stadion, sieht ihn in der Verantwortung.

In einer Whatsapp-Nachricht an den WDR-Reporter schreibt Lange wörtlich: " Lukas Podolski wird nicht müde, seine guten Beziehungen und Freundschaften zur Fanszene in Köln und Polen zu betonen. Er sollte besser als viele Andere wissen, welche Gesinnung und Aggression die Menschen leben. " Und weiter: " Natürlich ist es tragisch, dass ein Mensch mit dem Messer durch einen 17-jährigen verletzt wurde, keine Frage. Er wird nach Beleidigungen und aus Angst vor Verletzungen aus Notwehr gehandelt haben ".

Lukas Podolski hielt Pyrotechnik

Beobachter kritisieren auch, dass Lukas Podolski nach dem Spiel auf der Südtribüne bei den FC-Fans unter anderem eine brennende Pyrofackel hochhielt. Der finanziell klamme FC musste wegen diverser Pyroshows seiner Fans aber in der Vergangenheit hunderttausende Euro an Strafe bezahlen. Podolski hatte in der Vergangenheit häufig betont, dass er nichts gegen Pyrotechnik habe.