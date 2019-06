Es ist ein besonderer Hammer, der ab Dienstag (04.06.2019) in Bonn zu sehen ist: Auf der Pariser UN -Klimakonferenz hat er das Abkommen besiegelt, mit dem erstmalig alle Länder der Welt einen gemeinsamen Schritt gegen den Klimawandel beschlossen haben.

Eine UN -Delegation übergibt den Konferenzhammer an das Haus der Geschichte, wo er zusammen mit anderen Ausstellungsstücken zum Thema Klima zu sehen ist.

Ein grünes Symbol

Der kleine Hammer ist nicht nur durch sein Aussehen etwas Besonderes, denn er hat die Form eines grünen Blattes. Vor allem habe er eine besondere, geschichtsträchtige Bedeutung, erklärten Vertreter des UN -Klimasekretariats und des Hauses der Geschichte in Bonn.

Der Hammer ist das Symbol für das Ziel, die Erderwärmung auf möglichst nur anderthalb Grad zu begrenzen – mit ihm wurde das Pariser Klimaabkommen 2015 besiegelt. Seither lag er in einer Vitrine im UN -Klimasekretariat in Bonn. Mit dem Umzug in die Dauerausstellung des Hauses der Geschichte ist der Hammer jetzt aber nicht etwa im jüngsten Bereich der deutschen Geschichte zu sehen, sondern dort, wo es um die 80er Jahre geht.

Klimahelden – Was jeder tun kann. Planet Wissen.

Hammer als weiterer Meilenstein in der Klima-Thematik

In dieser Zeit entstand die Umweltbewegung und die Grünen zogen in den Bundestag ein. Direkt neben dem Hammer ist eine Titelseite des Nachrichtenmagazins "Spiegel" von 1986 zu sehen: Darauf der Kölner Dom, der unter Wasser steht, mit der Schlagzeile "Die Klimakatastrophe". Die Ausstellungsmacher wollen damit darauf aufmerksam machen, wie lange das Klimathema schon präsent ist – und noch immer ließen die konkreten Umsetzungen gegen den Klimawandel zu wünschen übrig, sagte Ausstellungsdirektor Thorsten Smid.