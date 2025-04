Obstbauer Schumacher kontrolliert seine Bäume

Dass Schumacher in diesen Wochen besonders unruhig und aufmerksam ist, liegt in der Natur der Sache. " Eine Frostnacht kann die Ernte eines ganzen Jahres zerstören ", erklärt er. Bei 3000 Aprikosenbäumen und einer Ernte von durchschnittlich 50 Tonnen im Jahr hänge an einem erfolgreichen Schutz vor Frost ein sechsstelliger Erlös.

Für Aprikosen sei die aktuelle Trockenheit " richtig gut ", sagt Schumacher. Sie mögen wenig Wasser, weil sonst Pilzkrankheiten drohten. Andere Früchte wie Äpfel oder Kirschen werden dagegen über eine Beregnungsanlage vor drohendem Frost geschützt. So bildet sich um die Blüten ein Eispanzer und es entsteht sogenannte Erstarrungswärme, die die Blüte vor dem Erfrieren schützt.

Erntehelfer erst bei erfolgreicher Blüte

Forstwarnungen über das Smartphone

Schumacher schätzt, dass er die kritischen Frostnächte jetzt weitgehend überstanden hat. An einer erfolgreichen Obstblüte hängt die Arbeit für das restliche Jahr. " Erst wenn die Obstsorten erfolgreich geblüht haben, können wir abschätzen, was wir in dem Jahr etwa an Ernte zu erwarten haben, erst dann bestellen wir auch unsere Erntehelfer ", betont der Obstbauer.

Eine Fläche von rund 50 Fußballfeldern betreuen er und seine rund hundert Mitarbeiter. Und sein " Frostwächter ", wie er seine Smartphone-App nennt, liegt derzeit immer griffbereit neben ihm, erst recht nachts im Schlaf.

