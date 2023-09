Wenn Georg Boekels sein Stück Land in Bergheim betritt, um seine Apfelbäume zu zeigen, dann macht sich zunächst einmal große Zufriedenheit in seinem Gesicht breit - gemischt mit einer großen Portion Stolz.

Betreibt den Fliestedener Hof in Bergheim: Georg Boekels

Seine Bäume stehen dicht gepflanzt in ordentlichen Reihen. Wer Anfang September hier durchläuft, schlendert auf weichem Grund aus Gras und Klee, dazwischen Maulwurfshügel. Die Sicht auf den blauen Himmel ist allerdings versperrt.

Hoch über den Apfelbäumen schwebt ein dichtes Netz. Und schon ist Georg Boekels beim Thema. Dieses Netz schützt vor heftigen Hagelschauern. Nicht das einzige Problem, dass der Klimawandel noch verschärft.

Schutz vor Hagel und Sonne: Ein Netz über den Apfelbäumen

Der erste Feind im Jahr: Frost

Georg Boekels ist einer von rund 600 Obstbauern in NRW - seit mehr als 40 Jahren macht er den Job. Neben der absoluten Begeisterung für sein Kernobst bringt er auch einen guten Schuss Abgeklärtheit mit. Er will nicht jammern über das extremer werdende Klima. Er beobachtet bei seinen Pflanzen Veränderungen und überlegt sich, wie er seine Äpfel am besten gegen Hitze, Frost oder tierische Obstschädlinge schützen kann - ganz pragmatisch.

Je früher es im Jahr mild wird, desto eher hat die Apfelblüte ihren großen Auftritt. Statt erst im Mai, blühen die Apfelbäume häufig schon im April. Und das kann fatal sein. Dann nämlich, wenn sie in voller Blüte vom Frost überrascht werden.

Beregnete Blüte: Eispanzer als Schutz vor Frost

Viele deutsche Apfelbauer hatten in den letzten Jahren große Ernteausfälle durch Frostschäden. Sie schützen die Blüten dann aufwendig mit Beregnungsanlagen. Gefriert das Wasser auf der Blüte, entsteht ein kleiner Eispanzer und hält die Temperatur auf Null.

Boekels braucht das nicht. Seine Bäume stehen auf einer Art Hochplateau, die kalte Luft zieht talabwärts. " Deshalb haben wir uns damals für dieses Grundstück entschieden ." Außerdem setzt der Landwirt immer mehr auf unempfindlichere Sorten.

Hier war eine Obstmade am Werk

Fruchtbare Falter und gefräßige Maden

Auch wenn sich die Bäume bis zum Sommer prächtig entwickeln, könnte ein anderer Feind auf den Plan treten: Der Apfelwickler ist ein unscheinbarer Falter. Doch seine Larven bohren sich nach dem Schlüpfen ins Fruchtfleisch und kommen als gut genährte Obstmaden wieder heraus.

" Früher hatten wir hier gar keine Probleme mit dem Apfelwickler, der kam hier praktisch nicht vor. Wir hatten den Fruchtschalenwickler. Jetzt ist es klimabedingt andersherum. Der Fruchtschalenwickler hat sich durch die Klimaveränderung verzogen. Dafür haben wir es jetzt mit dem Apfelwickler zu tun. "

Der Apfelwickler

Aber nicht nur der Schädling an sich hat sich geändert, er tritt auch in höherer Zahl auf. Der Schmetterling fühlt sich nämlich so wohl, dass er im Sommer gleich noch eine zweite Generation an Nachkommen produziert. " Das ist neu ", sagt Boekels. Was tun?

Und weil der Obstbauer so kurz vor der Ernte nicht mehr spritzen will, versucht er es mit strategischer Irreführung. Ein Sexuallockstoff wird vollautomatisch durch Dosen versprüht, die an den Baumreihen hängen. So finden die nachtaktiven Falter im besten Falle nicht zueinander.

Der Wellant hat bald rote Wangen

Äpfel im Westen bekommen Sonnenbrand

Es ist Erntezeit im Rheinland. Boekels Bäume hängen teils noch voll. 40 große Kisten erntet er gerade täglich, das sind rund 13 Tonnen. Die Früchte sind dick, manche tiefrot, andere leuchten in hellem Grün. Doch gerade die rotwangigen Äpfel bekommen jetzt leicht einen Sonnenbrand. Da wird es auf dem Obst schon mal 45 bis 50 Grad heiß.

" Dann verkocht der Apfel unter der Farbe ", erklärt Boekels. Das ist jetzt eine ganz kritische Zeit ." Gut, dass das Hagelnetz noch hängt. " Das sorgt für Schatten und ein anderes Klima ."

Und noch etwas sorgt für Kühlung. Früher habe man das Gras unter den Bäumen auf Golfrasenlänge gestutzt. Heute dürfen die Halme lang wachsen, ebenso wie der Klee. Feuchte Wiesen bringen mehr Verdunstungskühle.