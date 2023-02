Telekom-Störung: Notruf im Kreis Mettmann aktuell nicht zu erreichen

Nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle im Kreis Mettmann sind aktuell Erkrath, Haan-Gruiten, Hilden und Mettmann von der Störung betroffen. Wer sich an die Rettungsdienste wenden will, kann dafür entweder die Notruf-App der Bundesländer "Nora" nutzen oder sich an die Feuerwehr oder Polizei an deren normalen Wachen wenden.

Auch Einrichtungen des Landes in Düsseldorf betroffen

Der Kreis hat in den Städten außerdem noch weitere Notfallmeldestellen eingerichtet, an denen die Rettungskräfte ebenfalls alarmiert werden können.