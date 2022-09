Neuss: Darf die Stat ein Windrad verbieten?

Ein Investor will im Stadtteil Allerheiligen eine Windkraftanlage errichten. Nein, sagt die Stadt – denn in Neuss gibt es aktuell zwei Gebiete, in denen Windanlagen erlaubt seien. Das eine liegt bei Röckrath, das andere in der Nähe von Hoisten. Das Grundstück, das der Investor aus Mülheim für seinen Bau ausgesucht hatte, liegt laut Stadt aber außerhalb der beiden ausgewiesenen Zonen.

Liegt das Grundstück zu nah an Wohnhäusern?

Außerdem sei das Grundstück zu nah an Dormagen-Nievenheim. Laut Stadt würde die gewählte Stelle in Allerheiligen zu wenig Abstand zu Wohnhäusern haben: Weniger als 1000 Meter. Dadurch dürfe an diesem Ort ohnehin kein Windkraftrad gebaut werden.