Neues Spezialteam der Aachener Polizei analysiert schwere Unfälle

Der erste Einsatz des Aachener Teams war gleich eine Herausforderung. Anfang Januar kam es zu einem schweren Unfall in Selfkant im Kreis Heinsberg: Bei einem Frontalzusammenstoß starb ein Kind, ein weiteres wurde am Unfallort zunächst reanimiert und starb später auch. Nachdem die Rettungskräfte die Kinder und drei verletzte Erwachsene geborgen hatten, konnte sich das Spezialteam an seine Arbeit machen.

Modernste Technik hilft bei der Analyse

Das Besondere an dem Verkehrsunfallaufnahmeteam: es arbeitet mit modernster Technik, um Unfälle zu rekonstruieren. Zum Beispiel filmen die Polizisten mit Drohnen den Unfallort. Mit einem Scanner können die Spezialisten zudem ein 3-D-Abbild erstellen. " So können die ermittelnden Beamten, aber auch Sachverständige, Staatsanwälte und Richter millimetergenau erkennen, wie weit zum Beispiel Trümmerteile von dem Unfallauto entfernt liegen ", erklärt Teamchef Jens Hoven.

Neues Spezialteam der Aachener Polizei

Job der drei KFZ-Mechatroniker ist es, Manipulationen oder Defekte an den Fahrzeugen zu ermitteln. Auch digitale Spuren der Autosoftware werden analysiert: die gefahrene Geschwindigkeit, ob beschleunigt oder gebremst wurde, der Lenkradwinkel, wer angeschnallt war und vieles mehr.

Insgesamt gibt es in NRW 17 solcher Verkehrsunfallaufnahmeteams. Das Aachener Team wird deshalb vor allem in der Städteregion, aber auch in den Nachbarkreisen Düren und Heinsberg unterwegs sein.

Quelle:

Autorin vor Ort

Über das Thema berichten wir auch in der Lokalzeit Aachen auf WDR 2.