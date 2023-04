Rund 2.600 neue NRW-Polizisten in Köln vereidigt

Für tausende Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter braucht es Platz. Deshalb hat sich die NRW -Polizei die Kölner Lanxess-Arena ausgesucht. Zur landesweiten Vereidigungsfeier sind 2.620 zukünftige Polizisten mit ihren Familien gekommen.

Großer Moment für die neuen Polizisten

Sie alle sind Studierende an der Polizeihochschule NRW . Nach mehreren Aufnahmeprüfungen haben sie es geschafft und sind angenommen worden. Heute ist das ihr großer Moment. Denn nun beginnt ihre dreijährige Ausbildung, an deren Ende sie als Polizisten in Nordrhein-Westfalen auf Streife gehen. Sie alle schwören den folgenden Eid auf die Landesverfassung:

"Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde." § 46 Landesbeamtengesetz NRW

Ministerpräsident lobt Polizei-Jahrgang

Fast alle Plätze sind in der Arena besetzt.

Zur Feierstunde ist neben Landesinnenminister Herbert Reul ( CDU ) auch NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) gekommen. Er sagt, es seien nur die Besten der Besten heute bei der Vereidigung in Köln. Denn auf die freien Plätze hätten sich viermal so viele Kandidaten beworben, wie nun hier sitzen.

Werbung für den Polizei-Beruf

Damit die Bewerberzahl auch in den nächsten Jahren hoch bleibt, hat die Polizei Informationsstände in der Arena aufgebaut. Vor allem die Angehörigen der neuen Polizisten können z.B. Schutzwesten anprobieren. Vor der Arena stehen Polizeiautos zur Besichtigung, ebenso ein Polizeihubschrauber. Sie sollen Einblicke in den Polizeialltag bieten, um neue Polizisten zu werben.