Tierbedarfshändler bringt neue Arbeitsplätze nach Nörvenich

Eine dreistellige Millionensumme will die Fressnapf-Gruppe in den Bau eines neuen Logistikzentrums in Nörvenich investieren. Und das bringt neue Jobperspektiven für die gesamte Region, so Bürgermeister Timo Czech.

Menschen in 14 verschiedenen Berufsfeldern werden für das Zentrum gesucht. " Es wäre illusorisch zu glauben, dass diese Menschen alle nur aus der Gemeinde Nörvenich kommen ", so Czech. Man habe sich um Neuansiedlungen in der Region bemüht und sei dankbar und froh, ein europaweit agierendes Unternehmen wie Fressnapf gewonnen zu haben.

Im Sommer 2025 soll der insgesamt neunte, europäische Logistik-Standort der Firma in Nörvenich an den Start gehen, Baustart ist im März. Insgesamt soll der Neubau eine Grundfläche von knapp 72.000 Quadratmetern haben.