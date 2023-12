Nach Fahrerflucht: 26-Jähriger stirbt an seinen schweren Verletzungen

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines SUV , der nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 44 in Düsseldorf einfach weitergefahren sein soll. Drei junge Männer hatten am Sonntagabend wegen einer Reifenpanne an ihrem Wagen auf dem Seitenstreifen gehalten, berichtet die Polizei. Der 26 Jahre alte Fahrer aus Kalkar sei ausgestiegen und von einem anthrazitfarbenen Range Rover auf dem rechten Fahrstreifen erfasst und tödlich verletzt worden.

Polizei: Fahrer untersuchte nur den Schaden am eigenen Auto

Der Fahrer des SUV habe 300 Meter weiter angehalten und sei selbst ausgestiegen, um den Schaden an seinem eigenen Wagen anzuschauen. Dann sei er einfach weitergefahren, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Der Unfall hat sich auf der A44 in Richtung Kassel in der Höhe der Anschluss-Stelle Messe Arena ereignet. Die Polizei sucht dringend Zeugen die den Unfall am Sonntagabend (03.12.23) gegen 18:34 Uhr beobachtet haben.

Tatfahrzeug an der rechten Frontseite beschädigt

Der 26-Jährige starb in der Nacht zum Mittwoch. Seine beiden 17jährigen Begleiter wurden von einem Seelsorger betreut. Die Polizei hat eine Beschreibung des Tatfahrzeugs veröffentlicht. Bei dem unfallbeteiligten Auto handelt es sich um einen Range Rover Sport SVR in der Farbe Anthrazit. Das Fahrzeug muss an der rechtsseitigen Front beschädigt sein.