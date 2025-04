Am frühen Sonntagabend ist in der Nähe des Neumarktes in der Kölner Innenstadt offenbar ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Dabei soll einer von ihnen ein Messer gezückt und einen 44 Jahre alten Mann lebensgefährlich mit einem Stich in den Hals verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Polizei zufolge wird der Mann dort derzeit intensivmedizinisch versorgt.

Die Tat soll auf dem Josef-Haubrichs-Hof und am Durchgang zum U-Bahnabgang an der Fleischmengergasse passiert sein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Der Gesuchte soll einen dunkelblauen Jogginganzug mit weißen Streifen an den Ärmeln und Beinseiten getragen haben und mit hellen Sneakers unterwegs gewesen sein.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler der eingerichteten Mordkommission derzeit von Streitigkeiten im Obdachlosen- und Drogenmilieu aus.