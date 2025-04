Auch das " Berliner Kiosk " in der Euskirchener Innenstadt beteiligt sich an der Fahndung: " Gewinner gesucht " blinkt es auf dem Displays an der Kasse, so wie in den übrigen Annahmestellen im Kreis Euskirchen. Exakt 2.298.932 Euro stehen dem oder der Glücklichen seit Januar zu.

Gespielt an Heiligabend, gewonnen am 4. Januar

Einige Details sind über die Person bekannt: Heiligabend hat sie ihren von Hand ausgefüllten Mehrwochenschein in einer Annahmestelle im Kreis Euskirchen abgegeben, 116,20 Euro bezahlt und mit denselben Zahlen an den kommenden Ziehungen teilgenommen. Am 4. Januar wurden tatsächlich genau diese Zahlen gezogen: 2, 6, 24, 30, 36 und 45, nur die Superzahl 2 fehlte, deswegen gab es zu den sechs Richtigen nicht auch noch den Jackpot. Gemeldet hat sich seitdem niemand.

Westlotto plant Plakatkampagne

Laut Westlotto hat eine Task-force die Suche übernommen. Demnächst soll eine Plakatkampagne im Kreisgebiet starten, um den Millionengewinner zu finden. Die Erfolgsbilanz sei hoch, heißt es von Westlotto. Mit einer einzigen Ausnahme habe man alle Millionengewinnerinnen und Gewinner in NRW ausschütten können. Nur 2012 sei in Düsseldorf ein Gewinn von 2,1 Millionen Euro verfallen.

2028 verfällt der Gewinn

Gründe, dass sich ein jemand erst spät melde, gebe es viele: Vergessene oder verlegte Spielscheine, ein Krankenhausaufenthalt oder weil man die Nachricht erstmal verdauen müsse, dass sich nun das Leben ändere. Zeit zum Überlegen bleibt dem Gewinner aus dem Kreis Euskirchen noch reichlich: Erst in drei Jahren ist das Geld futsch.

