Löwensenf soll demnächst gar nicht mehr in Düsseldorf produziert werden. Das gab der Mutterkonzern Develey Senf & Feinkost in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt. Die neue Produktion soll zukünftig vor allem in Thüringen liegen. " Der hochmoderne Standort in Erfurt fertigt bereits verschiedene Produkte aus der Develey-Gruppe ", heißt es in der Mitteilung. Die Rezeptur des Senfs soll aber unverändert bleiben.

" Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da uns mit Düsseldorf eine Tradition verbindet ", lässt sich Develey-Geschäftsführer Stefan Durach zitieren. Als Gründe für den Standortwechsel nennt er " die fehlende langfristige Entwicklungs-Perspektive für den gemieteten Standort, die räumlichen und baulichen Begebenheiten sowie die immer höheren Anforderungen an eine moderne und nachhaltigere Lebensmittelproduktion. "

100 Jahre Löwensenf in Düsseldorf - bald Geschichte

Löwensenf wurde 1903 gegründet. Im Jahr 1918 zog das Unternehmen dann nach Düsseldorf – die Stadt am Rhein war schon zu dieser Zeit bekannt für ihre Senfproduktion. Bereits 1726 wurde hier die erste Senffabrik Deutschlands von der Firma ABB Bergrath gegründet. In den 60er-Jahren übernahm Löwensenf diese Fabrik in Düsseldorf. Mit dem Weggang von Löwensenf endet also auch eine fast 300 Jahre alte Senf-Tradition in Düsseldorf.

Zukunft der 54 Mitarbeiter unklar

Bei Löwensenf in Düsseldorf arbeiten 54 Mitarbeiter, davon 40 in der Produktion und 14 in der Verwaltung. Was mit ihnen passieren soll, ist noch nicht bekannt – in der Mitteilung des Mutterkonzerns heißt es, man werde mit der " Arbeitnehmervertretung an einem Interessensausgleich arbeiten " und wolle eine " faire sozialverträgliche Lösung " finden. Konkreteres würde sich in der kommenden Woche ergeben.

Unklar ist ebenfalls, wann genau die Produktion in Düsseldorf endet. Der Mietvertrag von Löwensenf am Flughafen läuft Ende 2026 aus. Ob dann aber auch die Produktion in Düsseldorf endet oder schon vorher, ist noch nicht klar. Der genaue Zeitpunkt hänge ebenfalls von dem Interessensausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung ab, so ein Unternehmenssprecher auf WDR -Nachfrage.

Schon im Jahr 2017 gab es Gerüchte darüber, dass die Firma den Standort verlassen könnte. Als Grund wurden damals Verhandlungen mit dem Flughafen als Vermieter des Löwensenf-Gebäudes genannt. Zuletzt wurden in Düsseldorf pro Jahr über 6.000 Tonnen Senf produziert.

