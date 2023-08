Legionellen-Erkrankungen in Wuppertal

Woher die Legionellen stammen, ist bisher noch unbekannt. Die Erkrankungen traten quer über das gesamte Stadtgebiet auf, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zwischen den Patienten gäbe es keine Verbindung, wie etwa ein gemeinsamer Sportverein, was für eine Verunreinigung in einer Duschanlage sprechen würde.

Die Stadt gehe daher davon aus, dass die Legionellen über eine größere Kühl- oder Klimaanlage ausgestoßen wurden. Und dass sich diese Bakterien aufgrund der Wetterlage über die Stadt verteilen.

Unternehmen auf dem Prüfstand

"Für die 34 in Frage kommende Anlagen in unserem Stadtgebiet wurde eine sofortige Überprüfung und anschließende Desinfektion angeordnet.“ , sagte Wuppertals Umweltdezernent Frank Meyer. Zusätzlich überprüfe die Stadt die Betriebstagebücher der Betreiber. Solche Anlagen müssten wöchentlich überprüft werden. Und dies müsse so auch in den Betriebstagebüchern dokumentiert sein.

Gefährdung für vorerkrankte Patienten

In geringen Konzentrationen kommen Legionellen herkömmlich in natürlichen Gewässern und im Boden vor. Eine Infektionsgefahr besteht laut Stadt erst, wenn diese Bakterien in kleinsten Wassertröpfchen, also in Aerosolen, in die Lunge geraten. Jedoch entwickle nur etwa einer von hundert Menschen Krankheitssymptome.

Ein erhöhtes Risiko bestehe jedoch bei Menschen mit einem geschwächtem Abwehrsystem. Aus diesem Grund hat die Stadt auch alle Ärzte und Kliniken über den Legionellen-Ausbruch informiert, betont Gesundheitsdezernent Stephan Kühn. Mögliche Infektionen sollen nicht unerkannt bleiben.

Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem empfiehlt er, sich bei grippeähnlichen Symptomen wie Husten, Schüttelfrost, Kopfschmerzen oder Fieber früh an ihren Hausarzt zu wenden.

Über dieses Thema berichten wir am 18.08.2023 in der Lokalzeit Bergisches Land auf WDR 2 und im WDR Fernsehen.