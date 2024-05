Lebensretterin in Bad Honnef: Frau warnt Hausbewohner vor Feuer

Die Blumen auf ihrem Balkon sind angesenkt. Nicht so schlimm, findet Ute Wolter. Die 65 jährige wohnt im Erdgeschoss. Es sind Überreste des Feuers. Dass es drei Etagen über ihr brennt, hat sie zunächst gar nicht mitbekommen, sieht nur Glut an ihrem Balkon vorbeifliegen, ärgert sich, weil sie denkt: Das muss doch nicht sein, dass da jemand raucht und die Glut runter schmeißt.

Als sie das Haus verlässt, um einzukaufen, ruft der Gärtner: "Es brennt." Da steht die Wohnung oben schon in Flammen.

Hupen statt Rufen

Der Gärtner ruft die Feuerwehr. Ute Wolter denkt sofort an die Bewohner des 7-stöckigen Hauses, will sie warnen. Aber im Haus wohnen viele ältere Menschen. Sie glaubt, dass die ihr Rufen nicht hören und hat eine Idee. Sie holt ihr Auto aus der Garage. "Ich hab nur noch auf die Hupe gehauen" , sagt sie. "Und dann kamen die Nachbarn auf die Balkone. Da hab ich nur noch gesagt: Bitte verlasst das Haus, es brennt."

Alle Bewohner verlassen rechtzeitig das Haus

Das Feuer droht bereits auf andere Wohnungen überzugreifen. Aber davon haben die meisten im Haus noch gar nichts bemerkt, hören nur wildes Hupen, wollen wissen, was los ist, so wie Wolfgang Bück. "Die Ute schrie mir dann schon zu: raus, raus, raus!. Und dann hab ich schnell meine Papiere genommen und bin runter".

Auch Arman Sakhi hört das Hupen. Er wohnt im 5. Stock. Er läuft durchs Haus, informiert alle, die das Hupen noch nicht gehört haben.

Lob von der Feuerwehr

Als die Feuerwehr kommt, stehen die Bewohner schon vor dem Haus. Feuerwehr Einsatzleiter Thomas Weiss lobt Ute Wolters Aktion, ist beeindruckt von der Hilfe der Bewohner untereinander, weil sie viel Zeit spart. Das Feuer ist schnell gelöscht. Das habe vor 10 Tagen bei einem Brand in der Nähe anders ausgesehen, erzählt er.

Ute Wolter im Gespräch mit Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Weiss.

"Da waren die Bewohner alle noch drinnen. Als ich ankam, waren die gerade bei der Evakuierung und da waren die Treppenhäuser verraucht, was dann auch viel schlimmer ist. Wir müssen die ja schnell raus kriegen. Und hier war keine Gefahr für die Bewohner da, keine Verrauchung und somit war das eigentlich perfekt."

Hausbewohner sind Ute Wolter dankbar

Was das Feuer ausgelöst hat ist nach Informationen der Polizei noch unklar. Dass niemand verletzt wurde, sei wohl dem beherzten Hupen von Ute Wolter zu verdanken, glauben die Bewohner. Wolfgang Bück drückt das so aus: "Ich kenn ja die Ute. Die ist ein Gemeinschaftswesen, die macht sich immer Sorgen um alle anderen. Das zeichnet sie aus und das war in dem Fall ein großer Gewinn."

So funktioniert eine gute Hausgemeinschaft.

