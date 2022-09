Kölner Hochschule soll keine Priester mehr ausbilden

Lange war das Wissenschaftsministerium mit dem Kölner Erzbistum nach eigenen Angaben im Gespräch über die Hochschule. Weil ein sehr alter Vertrag zwischen Staat und Kirche regelt, dass die Priesterausbildung im Erzbistum Köln an der Bonner Universität stattfinden muss. Der Kölner Kardinal Woelki wollte allerdings eine eigene Stätte etablieren. Nämlich die Hochschule für katholische Theologie mit dem Standort Lindenthal. Zumindest die Priesterausbildung dort hat das Ministerium nun untersagt.

Kritik an Kölner Hochschule