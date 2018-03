Das Besondere an der Anlage: Sie schwimmt mitten im See. Deshalb heißt die Welle in der Surf-Szene auch Lakesurfing-Welle.

13 Kubikmeter Wasser pro Sekunde

Das Becken ist 13 Meter breit und 25 Meter lang. In der Sekunde fließen 13 Kubikmeter durch die Anlage - etwa 72 Badewannen voll Wasser.

" Das Prinzip ist einfach ", sagt Betreiber Benjamin Süß. " Wasser wird aus dem See nach oben gepumpt ." Es fließt über eine Rampe und dann hinten runter in den See zurück. " Dadurch entsteht diese Welle. "

Damit das funktioniert, waren auch komplizierte Berechnungen nötig. Dabei geholfen hat unter anderem die Hochschule München.

Anders als im Meer

" Es ist schon anders, weil man gegen die Strömung surft. Aber die Bewegungen auf der Welle sind ähnlich. Eine gute Übung, mir hat's Spaß gemacht ", sagt das belgische Nachwuchs-Surftalent Jack Verbraeken.

