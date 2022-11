Fahren ohne Ticket: Kritik an Haftstrafen

Fahren ohne Ticket bald Ordnungswidrigkeit?

Sowohl Sozialarbeiter als auch Rechtsexperten kritisieren die aktuelle Regelung. Ongaro würde es sinnvoller finden, wenn Fahren ohne Fahrschein in Zukunft als Ordnungswidrigkeit gewertet werden würde. Strafrechtsdozent Sven Christoph Wolf schätzt die Lage so ein: "Wer dazu neigt, diese Taten zu begehen, und diesbezüglich auch verurteilt wird, hat in der Regel ganz andere Probleme." So ein Problem sei eher durch Sozialarbeit zu lösen als durch das Strafrecht.

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr prüfen, ob die Strafen angepasst werden sollen. Die Lösung könnten mehr Bewährungsstrafen, Sozialarbeit und Therapie-Angebote sein. Das würde auch der Allgemeinheit nützen: Denn ein Gefängnisplatz kostet den Steuerzahler durchschnittlich 170 Euro am Tag.

Immer mehr Unterstützung für Gisa

Wie es in Gisas Fall weitergeht, ist noch nicht klar. Am Mittwoch haben sich bekannte Personen aus Düsseldorf zu Wort gemeldet und in einem offenen Brief gefordert, dass Gisa begnadigt wird. Laut "fiftyfifty" wurde der Brief unter anderem von Breiti von den Toten Hosen, Karnevalswagenbauer Jacques Tilly und Satiriker Martin Sonneborn unterzeichnet. Ihr erneutes Statement: Arme Menschen, die ohne Fahrschein erwischt werden, in Haft zu stecken, sei grundsätzlich kontraproduktiv.