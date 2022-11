"Ekelhaft und gefährlich" – Krefelder Theater mit Brandbrief an Reul

Tut die Polizei nichts?

Weil die Polizei aus Sicht der Theater-Mitarbeiter die Drogenszene auf dem Theatervorplatz bewusst toleriere, um die Drogenabhängigen an einem Ort zu bündeln, wenden sich die Menschen vom Theater direkt an Herbert Reul.

Krefeld plant neues Drogenhilfezentrum

Die Stadt Krefeld kennt das Problem schon lange. Sie will die Drogenszene mit einem neuen Drogenhilfezentrum mit Konsumraum vom Theaterplatz weglocken. Das neue Zentrum in der Innenstadt nahe des Hauptbahnhofes sollte ursprünglich im Herbst eröffnet werden, jetzt soll es Anfang des kommenden Jahres fertig werden. Gegen diese Pläne gab es Widerstand der Anwohner am neuen Standort des Drogenhilfezentrums.

Mehr Ordnungskräfte und ein Alkoholverbot

Außerdem sollen 17 zusätzliche Ordnungskräfte eingestellt werden, sodass diese an 16 Stunden pro Tag an sieben Tagen pro Woche im Einsatz sein können. Auch die Zahl der Streetworker soll steigen. Die Stadt plant ein Alkoholverbot in der Krefelder Innenstadt, wie sie im September mitteilte. Dieses solle einen "größtmöglichen Geltungsbereich" in der Innenstadt abdecken.

Aktives Betteln soll verboten werden. Dazu gehöre aggressives sowie in Banden organisiertes Betteln oder Betteln mithilfe von Tieren, so die Stadt. Bettler sind auch ein Problem, das die Theater-Mitarbeiter in ihrem Brief anprangern.