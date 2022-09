Mord-Prozess in Köln: Mann soll Frauen mit Thallium vergiftet haben

Der Angeklagte zog daraufhin mit der neuen Freundin in das Haus ein, das die Großmutter zuvor in Hürth bewohnt hatte. Trotz dieser Umstände spricht die Staatsanwaltschaft nicht vom Mordmerkmal der Habgier. Dafür aber vom Mordmerkmal Grausamkeit. Der Grund: Der Angeklagte habe in den ersten beiden Fällen - Ehefrau und Großmutter - mitbekommen, wie schwerwiegend die Krankheitsverläufe waren. Dennoch habe er, so der Vorwurf, seine neue Freundin ebenfalls vergiftet.

Freundin war schwanger - Kind starb nach Geburt

Die Freundin kämpfte monatelang in einer Spezialklinik um ihr Leben und das Leben ihres Kindes. Die Frau überlebte und konnte das Mädchen zur Welt bringen. Doch nach der Geburt starb das Baby. Immer noch ist unklar, ob das Kind wegen der Vergiftung nicht überleben konnte. Ein entsprechendes Gutachten der Gerichtsmedizin ist noch nicht fertiggestellt, so das Kölner Landgericht.