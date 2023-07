Kurz nach Aufbau: Fahrradservicesäulen schon zerstört

" Wir haben eindeutig ein Vandalismusproblem ", sagt Pressesprecher Robert Baumanns von der Stadt Köln. 25 Fahrradreparatursäulen stellt die Stadt Köln seit März dieses Jahres auf, größtenteils in der Nähe von Bahnhaltestellen, an denen häufig Fahrräder abgestellt werden.

Die Säulen sind mit Luftpumpen und kleinem Werkzeug für eine schnelle Fahrradreparatur ausgestattet.

Bereits acht Säulen beschädigt

Doch seit der Aufstellung im März und April 2023 ist es bereits an acht der bisher aufgestellten Reparatursäulen zu Vandalismus gekommen. So ist beispielsweise an der Säule an der Haltestelle " Schönhauser Straße " direkt am Rhein in der Kölner Südstadt gar kein Werkzeug mehr vorhanden, auch die Luftpumpe wurde abgeschnitten und entwendet.

Abgeschnittenes Werkzeug

Finanziert werden die Servicesäulen über das Förderprogramm " Klimaschutz durch Radverkehr. Offensive Fahrradparken – Smart und Sicher " des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie sollen zur Förderung der Nahmobilität und Verkehrswende beitragen.

Stadt Köln bittet um schonenden Umgang

" Die Stadt Köln bedauert sehr, dass es zu vereinzelten Vandalismusfällen kommt und kann nur nochmals alle bitten, mit solchen Angeboten, die der Allgemeinheit frei und kostenlos zur Verfügung gestellt werden, auch entsprechend schonend umzugehen ", so Baumanns.

Insgesamt werden die Reparatursäulen gut angenommen, die Stadt habe bisher sehr positives Feedback von Verbänden und über die sozialen Medien erhalten. Deshalb werden die defekten Säulen jetzt nach und nach wieder in Stand gesetzt.