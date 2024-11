Graffiti und Street Art sind am Bahnhof Köln-Ehrenfeld keine Seltenheit, dicht an dicht reihen sich Wandgemälde. Sich auf eines zu konzentrieren, fällt im Vorbeihasten zu den Gleisen manchmal schwer. Doch am Sonntag rückt eines wieder in den Fokus: Ein Kunstwerk an den Bögen der Bahnunterführung, das an die sogenannten Edelweißpiraten erinnert.

Die Edelweißpiraten waren Jugendliche vor allem aus dem Rheinland, die nicht mitmachen wollten beim Drill der Hitlerjugend und der Ideologie des NS -Regimes. Mit unterschiedlichen Formen leisteten sie Widerstand: Manche wollten einfach ihre Freiheit genießen, andere waren politisch aktiv, verteilten Flugblätter oder beteiligten sich an Sabotage-Aktionen.

Hier wurden die Edelweißpiraten vor 80 Jahren in Köln-Ehrenfeld gehängt.

Besonders bekannt wurden posthum diejenigen Edelweißpiraten, die genau vor 80 Jahren, am 10. November 1944, ohne Gerichtsprozess in Köln-Ehrenfeld gehängt wurden. Ihrer wird jetzt wieder erinnert - mit einem Schweigemarsch, der um 16.00 Uhr beginnt.

Bartholomäus-Schink-Straße nach erhängtem Edelweißpiraten benannt

Hier, wo heute der Ehrenfelder Bahnhof steht, wurden an jenem November-Tag 13 Menschen von der Gestapo und SS hingerichtet. Darunter auch sechs jugendliche Edelweißpiraten. Einer von ihnen: Bartholomäus Schink, erst 17 Jahre jung. Mehr als 400 Schaulustige beobachteten damals die Hinrichtung.

Die Bartholomäus-Schink-Straße in Köln-Ehrenfeld

Das Leid, das Schink und den anderen Opfern widerfuhr, ist vielen Menschen wohl kein Begriff, die auf dem Weg zu angesagten Ehrenfelder Party-Locations über die heutige Bartholomäus-Schink-Straße eilen. Aktionen wie der regelmäßig stattfindende Schweigemarsch oder das jährliche Edelweißpiratenfestival wollen deshalb die Erinnerungskultur hochhalten.

Debatte um Edelweißpiraten

Dass dem so ist, ist auch dem Kölner Edelweißpiraten Jean Jülich (1929-2011) zu verdanken, dessen Portrait eine Säule am Bahnhof ziert. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte es zunächst keine Erinnerungskultur gegeben.