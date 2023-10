DuMont-Verlag schließt Druckzentrum in Köln

Das Kölner Verlagshaus DuMont schließt sein Druckzentrum. Das teilte das Unternehmen seinen Mitarbeitenden auf einer Betriebsversammlung am Mittwochvormittag mit. Betroffen sind 200 zum Teil langjährig Beschäftigte. Unter denen herrscht blankes Entsetzen. Viele sind seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen.

Wenn die Abfolge tatsächlich so war, wie die Beschäftigten schildern, dann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag nach 400 Jahren die letzte Zeitung in Köln gedruckt worden. Denn bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, so schildern es verschiedene Mitarbeitende des Verlags, werden Express, Kölner Stadtanzeiger und Kölnische Rundschau in Koblenz gedruckt.

Das erfuhren die völlig überraschten Beschäftigten der Frühschicht bei einer Betriebsversammlung. „ Wir sind mit sofortiger Wirkung freigestellt worden und dürfen auch nicht mehr ins Werk “, sagt Detlef Schmidt vom DuMont-Betriebsrat vor der Zentrale des Verlagshauses auf der Amsterdamer Straße in Köln.

Mitarbeiter vermuten Fokus auf Gewinnmaximierung

Schmidt sagt weiter, dass das Durchschnittsalter in der Kollegenschaft bei 57 Jahren liegen würde. Einen neuen Job würden wohl die wenigsten bekommen, befürchtet er und fragt, warum die Verlagsleitung das Druckzentrum noch ein paar Jahre länger hätte weiterführen können. Man habe immer schwarze Zahlen geschrieben. Die Verlagerung nach Koblenz diene wohl der Gewinnmaximierung, vermuten verschiedene Mitarbeiter des Verlags.

DuMont will digital werden

DuMont sagt, man wolle mittelfristig ein rein digitales Unternehmen zu werden. Daher habe man bei der Entscheidung keinen Spielraum gesehen. Investitionen in das Druckzentrum seien nicht nachhaltig abbildbar, hieß es wörtlich in einer Erklärung des Unternehmens. Die Zeitungen der DuMont Gruppe wie Express, Rundschau und Kölner Stadtanzeiger sollen jetzt beim Mittelrhein Verlag in Koblenz gedruckt werden.