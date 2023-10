Feuer im Kölner Westen - Verdacht auf Asbestbelastung

Am Freitagmittag ist in Köln-Bickendorf eine Lagerhalle in Brand geraten. Nach Informationen der Kölner Feuerwehr war zunächst in einer Werkstatt bei Arbeiten an einem PKW, dieser in Brand geraten. Bei dem Versuch, das brennende Fahrzeug aus der Werkstatt zu schieben und das Feuer zu löschen, erlitt eine Person Verbrennungen.

Die Feuerwehr löscht den Brand der Lagerhalle in Köln-Bickendorf

Der PKW brannte im Innenhof weiter. Das Feuer griff auf das Dach einer angrenzenden Lagerhalle über. Teile des Hallendaches stürzten ein.

Durch das Feuer entstand sehr viel Rauch. Das brachte die Feuerwehr dazu, die Bevölkerung über die Warn-Apps Nina und KATWARN zu benachrichtigen.

Laut Feuerwehr ergab sich auch der Verdacht, dass das Dach der brennenden Lagerhalle Asbest enthalten könnte. Das will sie gemeinsam mit dem Umweltamt der Stadt Köln herausfinden. Für die Analyse wurden Proben der verdächtigen Bausubstanz genommen. Ein Ergebnis steht noch aus.