Klima-Aktivisten besetzen Hörsaal an der Uni Wuppertal

Es ist einer der großen Hörsäle an der Uni Wuppertal - seit Montag-Vormittag wird er von einer kleinen Gruppe von Klima-Aktivisten besetzt. Die Aktion ist Teil einer internationalen Kampagne, die sich "End Fossil - Occupy" nennt und die einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern fordert.

Klimaneutral bis 2025

Die Forderungen, die die acht Aktivisten in einem Offenen Brief an das Rektorat genannt haben: Die Uni Wuppertal solle bis 2025 klimaneutral werden; zudem sollten studentisch organisierte Lehrveranstaltungen möglich gemacht werden und Klimagerechtigkeit in allen Studiengängen verankert werden. Außerdem verlangen sie einen sicheren Radweg vom Wuppertaler Hauptbahnhof zur Universität.

Vorträge in besetztem Hörsaal

Während der Besetzung organisieren die Aktivistinnen und Aktivisten Vorträge und Plenumsdiskussionen. Das Ende der Besetzung ist offen. Auch in den nächsten Tagen solle der Hörsaal "ein fester Ort" sein, wo über die Forderungen der Besetzer informiert wird. AUf jeden Fall wollen sie über Nacht im Hörsaal bleiben.

Rektorat antwortet auf Forderungen