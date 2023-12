25 Kinder missbraucht: Bistum Münster veröffentlicht Details zu verdächtigtem Schulleiter

Das Bistum Münster hatte die Missbrauchsvorwürfe gegen den Pfarrer erstmals im Mai veröffentlicht. Daraufhin meldeten sich zahlreiche weitere Betroffene und Hinweisgeber mit konkreten Vorwürfen bei der Interventionsstelle des Bistums. Das gab das Bistum Münster am Dienstag bekannt.

Missbräuche in gemeinsamen Urlauben und im Schulbüro

Alfons Freistühler hat von 1970 bis 1980 als Schulleiter am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve gearbeitet. Der beschuldigte Priester war seit 1971 auch als Seelsorger in Reichswalde eingesetzt und war von 1980 bis 1988 Pfarrverwalter in Keeken und Bimmen. Nach Auswertung der Meldungen geht das Bistum davon aus, dass Freistühler zwischen ca. 1960 und den frühen 1980er-Jahren mindestens 25 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren missbrauchte. Von den 25 Kindern seien fünf Mädchen gewesen.

Die mutmaßlichen Taten reichten laut Akten von " grenzverletzendem Verhalten über Nacktfotos bis zur Manipulation der Genitalien ", heißt es in dem jetzt veröffentlichtem Dossier. Die Übergriffe sollen während gemeinsamer Urlaube, in seinem Klever Haus, in einem Pfarrhaus und in seinen Schulbüros geschehen sein. Laut den Erstellern des Dossiers hätten mehrere Betroffene durch die Taten teils schwere psychische Beeinträchtigungen davongetragen.

Erste Anschuldigungen schon vor 35 Jahren

Das Dossier deckt auf, dass es zwar Hinweise und Gerüchte um Freistühler gab. Allerdings hätte es keine oder zumindest keine eindeutigen Hinweise auf missbräuchliches Verhalten des Priesters in den Personalakten der Schulbehörden oder des Bistums Münster gegeben. Offenbar verhinderten lange Zeit die Position als Priester und Schuldirektor und vermutlich Scham, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten oder das Bistum zu informieren.