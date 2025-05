1. FC Köln knackt Marke von 150.000 Mitgliedern

"Der nächste Meilenstein ist erreicht" , schrieb der Verein in einem Post auf der Plattform "X". Nur vier deutsche Klubs haben noch mehr Mitglieder: Frankfurt, Schalke, Dortmund und der FC Bayern.

" Wir freuen uns sehr, dass unser Verein mit diesen und zahlreichen weiteren Werten die Menschen in Köln und der Region, bundes- und weltweit begeistert. 150.000 Mitglieder sind zugleich 150.000 Botschafter für den FC und das kölsche Lebensgefühl – das macht uns stolz" , erklärte FC-Präsident Werner Wolf laut Vereinsmitteilung.

Mitglieder-technisch in der Champions League

Mit der neuen Marke nähert sich der FC der Top 10 der weltweit größten Vereine. Der FC rangiert aktuell knapp hinter dem FC Barcelona, Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt, die vor einiger Zeit die Marke von 150.000 Mitgliedern erreicht haben.

Struber: "Nicht so viel denken"

Am Samstagabend (20.30 Uhr) können die Rheinländer gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg dem angestrebten Wiederaufstieg ein gutes Stück näher kommen. "Ich erwarte von meinen Jungs, dass wir nicht so viel denken, sondern mit einer gesunden Portion Lockerheit und Konzentration an die Aufgabe herangehen" , sagte FC Trainer Gerhard Struber.