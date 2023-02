Karneval in der Kölner Hochsicherheitszone

Polizei Köln kündigt konsequentes Eingreifen an

Stadt und Polizei in Köln bereiten sich nun mit massivem Personaleinsatz auf die tollen Tage vor. Alleine an Weiberfastnacht sind 2.500 Polizistinnen und Polizisten in zwei Schichten aufgeboten, um für Sicherheit zu sorgen. Die Polizei Köln tut indes so, als sei das reine Routine. Vermutlich aber wird der gigantische Personaleinsatz notwendig, weil der Straßenkarneval vor allem rund um den Zülpicher Platz langsam an seiner eigenen Attraktivität zu ersticken droht. Jecken müssten damit rechnen, dass die Polizisten in jede Tasche gucken, sagt Polizeipräsident Falk Schnabel.

Schnabel kündigt weiter an, dass seine Beamten schon bei kleinen Rangeleien sofort einschreiten und konsequent Störer aus dem Verkehr ziehen werden. Die Stadt hat an der Zülpicher Straße zusätzliche Kameras installiert, um die Menschendichte an diesem Hotspot besser einschätzen zu können.