Verdacht auf Meineid: Ermittlungen gegen Woelki ausgeweitet

Hat Kardinal Woelki bei einer Vernehmung vor Gericht, bei der er vereidigt wurde, die Wahrheit gesagt hat oder nicht? Darum geht es bei den Ermittlungen. Im Zentrum steht ein Schreiben aus dem Jahr 2018, in dem der Verfasser mehrere belastende Vorfälle eines Priesters, den Woelki befördert hatte, aufzählt. Dieses Schreiben ist von Woelki mit den Worten in Christus verbunden unterschrieben. Der Brief wurde nach Rom, an den damaligen Chef der Glaubenskongregation Kardinal Luis Ladaria, geschickt.

Schreiben in Auftrag gegeben und unterschrieben

In diesem Schreiben stehen Formulierungen wie: " ich fasse zusammen " oder " ich bitte um Weisung ". Kardinal Woelki sagte allerdings vor Gericht im März aus, dass ihm bis heute, also dem Tag der Vernehmung, niemand etwas über bestimmte Punkte, die in dem Schreiben stehen, berichtet habe. Zudem habe er das Schreiben zwar in Auftrag gegeben, er könne sich aber nicht erinnern, ob er es gelesen habe.

" Meineid ist ein Verbrechen "

Kardinal Woelki steht seit Jahren wegen seiner Amtsführung in der Kritik.

Der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn bestätigte dem WDR am Dienstag, die Ermittlungen gegen den Kardinal ausgeweitet zu haben. Grundlage dafür ist die Strafanzeige einer Privatperson. Der Oberstaatsanwalt sagte, dass ohnehin schon ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der falschen eidesstattlichen Versicherung in zwei Fällen gebe. Nun wird das Verfahren mit dem dritten Tatvorwurf dazu kommen. Formaljuristisch sei der Meineid, sollte er sich bestätigen, ein Verbrechen, so der Oberstaatsanwalt. Es müssten unter anderem Zeugen vernommen werden, um diesen " sehr, sehr schweren Vorwurf " aufzuklären. Bislang gelte aber die Unschuldsvermutung.

"Maria 2.0" kritisiert Woelki

Die Organisation "Maria 2.0" kritisiert das Verhalten von Kardinal Woelki.

Für mich ist es ein Zeichen einer äußerst fragwürdigen Amtsführung, wenn ein Brief an den Vatikan an seinen [Woelkis] Chef von ihm unterschrieben, aber nicht gelesen wird. Maria Mesrian, Aktivistin "Maria 2.0"

Mesrian fordert, dass Kardinal Woelki seine Amtsgeschäfte ruhen lässt, solange die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Das Kölner Erzbistum teilte mit, dass nun das Ergebnis der staatswanwaltschaftlichen Ermittlungen abgewartet werden soll.