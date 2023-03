Wasserverband Eifel-Rur: Hochwasserschutz braucht Zeit

Genehmigungsverfahren dauern an

Für den Wasserverband äußerte Vorstand Joachim Reichert Verständnis für die Sorgen. Die Kritik am Arbeitstempo wies Reichert allerdings zurück. "Wir brauchen deswegen so lange, weil Behörden dort mitarbeiten, weil Behörden unsere Planungen überprüfen müssen, weil Genehmigungen erteilt werden müssen und zum Schluss auch Fördergelder auf den Weg gebracht werden müssen. Das ist leider kein LNG-Terminal. Sondern hier werden die ganz normalen Verfahren für Genehmigung und Abläufe angesetzt."

50 bis 90 Prozent der Reparaturen erledigt

Für die kritisierten Stellen in Eschweiler und Stolberg soll es nach Angaben des Verbandes teilweise noch bis Ende 2024 dauern, bis die notwendigen Reparaturarbeiten erledigt sind. Generell sind laut WVER in den Flüssen und bei den natürlichen Böschungen schon um 90 Prozent aller Schäden beseitigt. Bei Sanierungs- oder Bauvorhaben mit privater oder kommunaler Beteiligung allerdings erst um die 50 Prozent. Hier spielten oft unterschiedliche Interessen der Eigentümer und viele Rechtsfragen hinein, so der WVER.

Schnellstmögliche Information

Bald nach der Flutkatastrophe hatte der Verband für das am schwersten betroffene Gebiet an Inde und Vicht ein Maßnahmenprogramm aufgestellt - 63 Projekte mit insgesamt 203 Einzelmaßnahmen. Das wird laufend aktualisiert, die Prioritätensetzung überprüft, das Vorgehen dynamisch angepasst. Bürger können die Änderungen in Kürze auf einer Webseite des WVER verfolgen. Mit einer solchen aktuellen Information sei man bundesweit einzigartig, hieß es bei einer Pressekonferenz des WVER.