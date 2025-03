Reaktionen aus der Ukraine

" Der Schock war immens ", berichtet ARD-Korrespondentin Susanne Peterson aus Kiew im WDR Fernsehen. " Vor allem, weil man gehofft hatte, dass einem der wichtigste Partner nicht verloren geht ." Eine Reaktion war ihr besonders in Erinnerung geblieben. So hatte ein Soldat an der Front seiner Partnerin geschrieben: " Ich hab dir gesagt, wir sind alle tot. "

"Die Fassungslosigkeit ist enorm" ARD-Korrespondentin Susanne Peterson in Kiew über Reaktionen in der Ukraine

" Präsident Selenskyj hat ja gestern im Fox-Interview immer wieder seine Dankbarkeit betont. Man hat gemerkt, dass er auf gar keinen Fall will, dass das Tischtuch jetzt komplett zerschnitten ist. Es gibt ja auch die Meldung, dass er versucht hat, zurückzukehren, was Trump abgelehnt hat ." Man wolle unbedingt dafür kämpfen, diesen Verbündeten nicht zu verlieren, so Peterson. " Auf der anderen Seite werden natürlich auch die Hoffnungen auf eine starke EU und auf starke europäische Partner immer größer. "

Analyst Andreas Umlauf: "Rückschlag für die Ukraine"