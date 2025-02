Songs sollten eine Geschichte erzählen

Aber worauf genau reagiert das Näschen von "Trüffelschwein" Lisa? Das Lied sollte in einer Kneipe funktionieren, sagt sie. "Eine Kneipe hat einen gewissen Geräuschpegel, und der Song muss irgendeinen Hook, einen Haken haben, an dem die Menge hängenbleibt und der Lust macht, mitzutanzen, zu singen, zu schunkeln und sich in den Armen zu liegen."

Aber auch der Inhalt spielt eine Rolle. Dass Kölsch gesungen wird, ist zwar keine Bedingung, aber dass die meisten Songs eine Verbindung zu Köln, zum Stadtleben und zur dortigen Kultur haben, steht außer Frage. Zudem achtet Löbach darauf, dass der Song eine Aussage mit sich bringt.

Stumpfe Partyhits, die vielleicht am Ballermann gut funktionieren, sind nicht so ihr Ding. " Mir ist wichtig, dass die Songs eine Message, ein Statement, eine Geschichte haben – und sei es nur, dass man nur über einen feuchtfröhlichen Abend in der Kneipe singt, an dem man jemanden kennenlernt. "

99-Jähriger singt Karnevalslied gegen Rechts

Die wohl stärkste Geschichte unter den 22 Songs, die dieses Jahr bei "Loss mer singe" ins Rennen gehen, stammt von Ludwig Sebus und heißt " Die wiesse Duuv " (" Die weiße Taube ").

99 Jahre alt und immer noch jeck: Ludwig Sebus

Sebus ist ein Urgestein des Kölner Karnevals und stolze 99 Jahre alt. Er singt in dem Lied unter anderem über seine Kriegserfahrungen und darüber, dass man aufpassen muss, dass sich die Geschichte nicht wiederholt: " Bei uns es keine Plaatz für brunge Dreck " (" Bei uns ist kein Platz für braunen Dreck ") heißt es mit Blick auf den Rechtsruck, den Deutschland gerade erlebt.

Damit steht der ruhige, melancholische Song beim " Loss mer singe "-Programm natürlich im Gegensatz zu Partysongs wie " Leider widder eskaliert " von Fiasko oder " Rakete " von Mätropolis. Doch es ist genau dieser Kontrast, der für viele den Reiz am Karneval ausmacht. " Die Mischung macht es einfach ", sagt Löbach.