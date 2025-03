WDR: Könnte Europa denn den Wegfall der US-Unterstützung für die Ukraine komplett kompensieren?

CDU-Politiker Roderich Kiesewetter

Kiesewetter: Europa muss es. Wenn wir es nicht tun, wird Putin uns spalten. Wir sehen ja schon erste Signale in Ungarn und in der Slowakei. Wir brauchen eine "Koalition der Willigen". Wenn wir nicht massiv in unsere Verteidigung investieren und in die Zukunft der Ukraine - auch als Teil der EU oder einer europäischen Rumpf-NATO - dann wird sich der Krieg ausweiten.

Und ein Nichthandeln wird die Kosten um ein Vielfaches treiben, es wird um ein Vielfaches teurer werden, die Ukraine nicht zu stabilisieren und in einen Scheinwaffenstillstand einzuwilligen. Denn Russland hat den Krieg vorbereitet, hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Obwohl wir in Europa das 15-fache des Bruttoinlandsprodukts haben, zwingt Russland uns in eine ganz schwierige Zeit. Deshalb müssen wir uns organisieren und schneller sein als Russland, was unsere Sicherheit und die Zukunft der Ukraine angeht - auch ohne Amerika.

WDR: Sie gehen also davon aus, dass wir Deutschland und Europa zukünftig ohne den militärischen Schutz der USA organisieren müssen?

Kiesewetter: Trump hat gestern - aber auch schon diese Woche im Gespräch mit Starmer - deutlich gemacht, dass er nicht bereit ist, Sicherheitsgarantien zu leisten. Er möchte die Rohstoffe der Ukraine ausplündern und das Recht des Stärkeren fördern. Er ist Teil der russischen, chinesischen, nord-koreanischen Allianz gegen die Ukraine. Er ist multipolar, also gegen die regelbasierte Ordnung, er ist für das Recht des Stärkeren. Das läuft alles gegen die Prinzipien der NATO. Er verstößt damit gegen die Werte der NATO. Damit können wir zwar politisch auf die demokratischen Partner in den USA einwirken, aber der Präsident hat Befugnisse, die er gestern mit seinen Muskeln hat spielen lassen.