Grüner Zoo Wuppertal: Impfungen gegen Kuhpocken-Virus

Massage zur Entspannung

" Die nächste Patientin ist deutlich leichter zu impfen. "Die Faultiere Sarita und ihr Nachbar Flash bemerken den Pickser kaum und baumeln entspannt weiter. Nach der Impfung dürfen sie auch bald wieder in ihr großes Gehege.

Tapir Susanna wird nach Pocken untersucht.

Ähnlich entspannt ist auch ihre Nachbarin - die alte Tapir-Dame Susanna. Mit ihren 25 Jahren zählt sie zu den Senioren im Zoo und lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Ganz anders als vermutet, hat sie das Virus mit am besten verkraftet. Und trotzdem sollen die Pocken an Oberschenkel, Rücken, Bauch und Nase kontrolliert werden.

Seltener Impfstoff und Zukunftsperspektiven

Dafür haben Tierärztin Laura Platner mit ihrer Kollegin Stefanie Lucki die Methode der Massage gewählt. So wird Susanne von allen Seite bis in die tiefen Entspannung gekrauelt, bis sie sich auf die Seite fallen lässt und ihren Bauch zeigt. " Hier ist alles in Ordnung .", ruft Laura Platner ihrer Kollegin durch die Glasscheibe zu.