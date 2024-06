Wie aus einem Gymnasium ein eigener Staat wurde

Wer in die Aula der Schule kommt, ist erst mal ein wenig irritiert, denn begrüßt werden die Gäste von Königin Sophie I. und König Adim I. Aber deren Rolle ist vergleichbar mit unserem Bundespräsidenten: "Wir unterzeichnen auch Gesetze, aber in erster Linie empfangen wir Gäste und repräsentieren. Wir sind die Gesichter unseres Staates."

Demokratie mit dem "Glitzerfaktor"

Die Schülerinnen und Schüler haben sich bei ihrem Projekt ganz bewusst für die Konstitutionelle Monarchie entschieden, wie es sie zum Beispiel in England, Belgien oder den Niederlanden gibt. Die Demokratie mit dem "Glitzerfaktor". "Zu unserer Krönung sind wir in einer offenen Karosse gefahren. Das war schon sehr glamourös" , schwärmt Königin Sophie von der Amtseinführung.

Lebhafte Debatten im Parlament

Gekrönt wurde das Paar vom Regierungs-Chef Robin Dietel, dessen Partei im Parlament von Anno die Mehrheit hat. Es gibt eine Opposition und entsprechend lebhaft wird diskutiert. Zum Beispiel darüber, ob in Anno die Nutzung von Wasserpistolen verboten werden soll.

Steuersatz von 20 Prozent

Eine der vielen neugegründeten Firmen des Staats.

Parallel findet im ganzen Land eine Leistungsschau der Wirtschaft statt. Auch die gehört zu einem funktionierenden Staat. In Anno wurden in den vergangenen Wochen viele Firmen gegründet. Stella und Selma verkaufen Wundertüten. "Das Problem ist leider, dass sehr viele Unternehmen Süßigkeiten verkaufen. Die Konkurrenz ist schon sehr groß" , sagt Selma.

Ganz wie im richtigen Leben eben. Auf ihre Gewinne müssen sie 20 Prozent Steuern zahlen. Vor der Gründung ihrer Firma haben sie sich von Fabio beraten lassen. Der kennt sich aus mit dem Steuerrecht in Anno und hat auch den ein oder anderen Tipp parat: "Wer heiratet, zahlt nur 18 Prozent."

Anno hat eine eigene Währung

Bezahlt wird hier mit annonitischen Kronen. Tauschen kann man im Verhältnis 1:1 bei der Staatsbank. Ein lukrativer Wechselkurs, nicht nur für die Staatskasse sondern auch für Geldfälscher. Wer erwischt wird, landet vor Gericht. Auch das gehört zur Demokratie dazu.

Lernen fürs Leben

Das Erleben demokratischer Strukturen und Institutionen sei eine wichtige Erfahrung, sagt Regierungschef Robin. "Vieles von dem, was wir hier erleben, wird so in der Schule gar nicht unterrichtet. Hier können wir wirklich was fürs Leben lernen." Allerdings ist dieses Leben am Wochenende schon wieder zu Ende.

Bis Samstag um 16 Uhr kann man den Staat Anno in Siegburg noch besuchen. Dann übernehmen wieder die Lehrerinnen und Lehrer die Macht. Einfach so, ohne gewählt zu sein. Aber so ist das eben, wenn aus einem demokratischen Staat wieder eine ganz normale Schule wird

