Region Aachen: Störungen im Bahnverkehr ab nächste Woche

Die größte Baustelle gibt es auf der Strecke zwischen Eschweiler und Langerwehe. Hier werden in beiden Fahrtrichtungen auf insgesamt 15 Kilometern Gleise ausgetauscht und rund 600 Tonnen Schotter verarbeitet. Allein an dieser Stelle investiert die Bahn zwei Millionen Euro.

Verbindung Aachen-Köln eine Woche unterbrochen

Wegen der Bauarbeiten ist die Eisenbahnstrecke Aachen-Köln für knapp eine Woche unterbrochen. Auch die ICE-Linie Frankfurt-Brüssel ist betroffen. Im Fernverkehr verschieben sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten um bis zu eine Stunde. Ende Februar, zwischen dem 28.02. und dem 03.03.2023, fallen die Regionalexpresslinien zwischen Aachen, Eschweiler und Düren aus. Auch die Regionalbahn Richtung Stolberg wird für einige Tage betroffen sein. Die Bahn setzt Ersatzbusse ein.

Weitere Baustellen geplant

Eine weitere Baustelle wird es zwischen Aachen Rothe-Erde und Stolberg geben. Hier werden zehn Kilometer Kabel verlegt und Signale montiert. Gearbeitet wird unter anderem an der Brücke Wolfsbendenstraße und am Haltepunkt Eilendorf.

Bauarbeiten beeinträchtigen ebenfalls die Bahnstrecke Aachen-Herzogenrath. In Aachen-West wird weiter am Neubau der Brücke Turmstraße gearbeitet. Hier kommt es deshalb an Wochenenden im März zu Sperrungen. Sie fallen unterschiedlich aus, so dass Reisende sich am besten im Infoportal der Bahn kundig machen.

Störungen bis Mai

Bis Mai ist mit Störungen im Zugverkehr in der Region zu rechnen. Fahrplanänderungen können aktuell online bei der Bahn abgerufen werden oder unter den Web-Adressen "bauinfos.deutschebahn.com", "zuginfo.nrw" und über die App "DB Bauarbeiten".